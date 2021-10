Bad Hönningen

Randalierende Person, Widerstand gegen Polizeibeamte

Am gestrigen Abend wurde die Polizei Linz darüber in Kenntnis gesetzt, dass in der Bahnhofstraße in Linz ein Pärchen in Streit geraten sei und der männliche Beteiligte dieses Streites – ein wie sich später heraus stellte, 41 jähriger Mann- in diesem Zusammenhang im Gleisbett der angrenzenden Bahnlinie Platz genommen habe.