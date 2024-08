Randalierende Person nach Widerstand in Gewahrsam genommen

Anzeige

Auch weitere Verwandte seien aktuell bedroht worden. Vor Ort konnte die alarmierte Polizei den Aggressor, ein 40-jähriger Mann, als Beifahrer in einem Pkw feststellen, der sich in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses der Anzeigerin aufhielt. Nach Ansprache durch die Polizei flüchtete der Mann zunächst, konnte aber nach kurzer Nacheile gestellt werden. Aufgrund des bekannten Sachverhaltes wurde dem Mann unmittelbar die Ingewahrsamnahme zur Verhinderung von bevorstehenden Straftaten erklärt. Bei der anschließenden Fixierung und dem beabsichtigten Transport zur Dienststelle wehrte und sperrte sich der Mann massiv, so dass er unter Anwendung von polizeilichem Zwang ruhig gestellt werden musste. Der Mann verbrachte die Nacht im polizeilichen Gewahrsam. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen überprüfte die Polizei auch den vor Ort anwesenden Fahrer, dieser stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, so dass eine Blutprobe angeordnet wurde.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

EPHK Veit Doll



Telefon: 02644-943-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell