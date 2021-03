Randalierende Jugendliche ziehen durch Betzdorf-Bruche

Vor den eintreffenden Polizeikräften rannten sie davon, lieferten sich ein Katz- und Maus-Spiel.

Nach und nach konnten vier Jugendliche gefasst und deren Identität festgestellt werden, wobei zwei Minderjährige die Polizei zur Wache begleiten durften, um dort den Erziehungsberechtigten übergeben zu werden.

Im Zusammenhang mit dem Verhalten der jungen Leute wurden mehrere Sachbeschädigungen an geparkten Pkw festgestellt. An diesen wurden die Außenspiegel abgetreten. Zudem wurde am Brucher Sportplatz ein Straßenschild umgeknickt.

Die Polizei hält weitere, noch nicht bemerkte Beschädigungen für möglich und bittet die Geschädigten sich zu melden. Gleiches gilt für Zeugen der Vorfälle.

Neben den Straftaten verstießen die Jugendlichen gegen die Vorschriften der 17. CoBeLVO sowie die Ausgangssperre des Landkreises Altenkirchen. Alleine deswegen dürften empfindliche Bußgelder verhängt werden.



