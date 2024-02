räuberischer Diebstahl im LIDL-Markt

Am 15.02.2024 kam es gegen 14:10 Uhr im Betzdorfer Lidl zu einem räuberischen Diebstahl.

Symbolbild Foto: dpa

Ein Pärchen passierte die Kasse ohne zu bezahlen, hatte jedoch prall gefüllte Taschen dabei. Sie wurden von der Kassiererin angesprochen und verließen nach kurzer Diskussion fluchtartig den Laden.

Sie wurden von einem weiteren Mitarbeiter verfolgt. Als dieser ankündigte, die Polizei zu rufen, wurde er vom männlichen Tatverdächtigen verbal bedroht.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungen konnten beide Beschuldigten festgenommen werden. In den Taschen fand sich offensichtliches Diebesgut in Form von Lebensmitteln. Weiterhin wurden Konsumutensilien von BtM aufgefunden.

Nach Vernehmung und erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurden beide Beschuldigte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Koblenz entlassen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell