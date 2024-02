Räuberischer Diebstahl

Am Freitag, 23.02.2024, gegen 18.50 Uhr, kam es in Flammersfeld zu einem räuberischen Diebstahl.

Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte eine Mitarbeiterin eines häuslichen Pflegedienstes ihr Firmenfahrzeug gegen 18.35 Uhr in einem Hof in der Siebengebirgsstraße ab, um anschließend dort wohnende Patienten zu versorgen. Als sie nach Beendigung ihrer Arbeit zu dem Fahrzeug zurückkehrte, befand sich eine männliche Person im Pkw und durchsuchte diesen. Nachdem der Mann die Geldbörse und das Mobiltelefon der Dame aus dem Fahrzeug entwendet hatte, versuchte er, zu Fuß zu fliehen. Hierbei entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Täter und der Geschädigten, in deren Verlauf die Geschädigte leichte Verletzungen erlitt. Zudem wurde deren Firmen-Pkw beschädigt. Dem Täter gelang schließlich mitsamt der Beute die Flucht in Richtung Rheinstraße. Die umgehend eingeleiteten, polizeilichen Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: ca. 175 bis 180 cm groß, schmale Statur, dunkle Haare, Vollbart, südländisches Aussehen. Der Mann war mit einer dunklen Jacke bekleidet und führte eine Bauchtasche mit sich. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell