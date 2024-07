Radfahrerin stürzt in Straßengraben – LKW fährt weiter

Am Freitag, den 19.07.2024 ereignete sich gegen 13:30 Uhr auf der K123 zwischen den Ortschaften Linkenbach und Urbach ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein LKW überholte eine 34- jährige Radfahrerin ohne den erforderlichen seitlichen Sicherheitsabstand (außerhalb geschlossener Ortschaften 2 Meter) einzuhalten. Die Radfahrerin erschrak sich und kam mit dem Fahrrad nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sie in der Folge stürzte und sich leicht verletzte.

Der LKW fuhr weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bislang ist unklar, ob er überhaupt den Sturz wahrgenommen hat. Daher wird der LKW-Fahrer/in und auch Zeugen des Unfalls gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



