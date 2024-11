Radfahrer verliert Bargeld

Am Samstag, gegen 10:00 Uhr, fiel einer Streife der PI Neuwied in der Pfarrstraße ein Mann auf, der versuchte unter ein geparktes Fahrzeug zu kriechen.

Auf sein Verhalten angesprochen erklärte der 73-jährige, dass er 2.000 EUR Bargeld verloren habe, welches er zuvor bei der Bank abgehoben und in die Brusttasche seines Hemdes gesteckt hatte.

Mehrere Scheine, insgesamt 1.000 EUR, konnte er unter dem Auto erblicken und dann wieder an sich nehmen.

Eine weitere Absuche blieb leider erfolglos.

Später gab eine ehrliche Finderin 400 EUR bei der Polizei in Neuwied ab.



Die Finder des restlichen Geldes werden gebeten diese zeitnah beim Fundbüro der Stadt Neuwied oder bei der Polizei abzugeben.

Andernfalls werden Ermittlungen wegen des Verdachts der Fundunterschlagung angestellt und anstatt sich über das gefundene Geld und einen möglichen Finderlohn zu freuen droht den Findern stattdessen eine Strafanzeige und eine empfindliche Geldstrafe.



