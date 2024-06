Linkenbach

Radarkontrolle

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Am Montag führten Kräfte der Verkehrsdirektion Koblenz im Zeitraum von 06:30 Uhr bis 11:00 Uhr an der Landesstraße 265 in Höhe der Mülldeponie Linkenbach eine Geschwindigkeitsmessung durch.