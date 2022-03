Radarkontrolle

Am Montagmorgen führten Beamte der Verkehrsdirektion Koblenz eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der L 254 in Richtung Notscheid durch.

Am Montagmorgen führten Beamte der Verkehrsdirektion Koblenz eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der L 254 in Richtung Notscheid durch. Von 517 gemessenen Fahrzeugen waren 15 zu schnell unterwegs. Die Betroffenen erhalten in den nächsten Wochen Post von der Zentralen Bußgeldstelle in Speyer.



