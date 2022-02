Am Donnerstagvormittag führte die Verkehrsdirektion des Polizeipräsidiums Koblenz eine Radarkontrolle auf der Hochstraße in St. Katharinen-Notscheid durch. Von 653 gemessenen Fahrzeugen wurden 46 Verstöße festgestellt.

Die Ordnungswidrigkeiten werden in den nächsten Wochen von der zentralen Bußgeldstelle in Speyer geahndet werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell