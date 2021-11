Radarkontrolle

St. Katharinen-Notscheid (ots) – Am Sonntagnachmittag führten Beamte der Linzer Polizeiinspektion eine Laserkontrolle auf der Hochstraße in St. Katharinen-Notscheid durch. Insgesamt wurden 11 Fahrzeuge gemessen, darüber hinaus fiel ein Verkehrsteilnehmer auf, der seine Kinder nicht ordnungsgemäß im Pkw gesichert hatte, sowie ein Elektrofahrzeug ohne ausreichenden Versicherungsschutz.

