Pressesofortmeldung – Schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Ein PKW Fahrer befuhr die Bundesstraße in Richtung Straßenhaus und geriet aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr.

Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden LKW.

Der verletzte Fahrzeugführer wird durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen.

Die Bundesstraße ist aktuell in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet.



Von Rückfragen bei der Polizei bitten wir derzeit abzusehen.

Es wird unaufgefordert nachberichtet.



