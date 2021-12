Oberlahr

Pressesofortmeldung – Explosion in einer Holzverarbeitungsfirma

Am Montagmorgen erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus um 10:46 Uhr von der Rettungsleitstelle Kenntnis von einer Explosion in einer Holzverarbeitungsfirma in der Südstraße in Oberlahr.