Presserstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Anzeige

Das Notfallsystem eines Fahrzeugs hat automatisch den Unfall an die Leitstelle gemeldet.

Sofort entsandte Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei fanden vor Ort insgesamt drei unfallbeschädigte PKW vor. Nach ersten Ermittlungen dürfte es sich um einen Vorfahrtsunfall handeln:

Der Unfallverursache befuhr demnach die K121 von der Bindweide kommend und wollte in Steinbach nach links in die K122 in Fahrtrichtung Malberg einbiegen. Hier übersah der Unfallverursacher einen PKW, welcher die bevorrechtigte K122 in Fahrtrichtung Malberg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW in dessen Folge das bevorrechtigte Fahrzeug in den Gegenverkehr gedrückt wurde und hier mit einem PKW des Gegenverkehrs kollidierte. In der Folge wurden zwei Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Die Unfallaufnahme läuft aktuell.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Betzdorf

POK Simon



Telefon: 02741/926-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell