Pressenachtragsmeldung zum tödlichen Verkehrsunfall auf der B42 – Zeugenaufruf

Wie bereits berichtet kam es am Freitag, den 01.04.2022, gegen 06:45 Uhr auf der B42 in Höhe der Ortslage Rheinbrohl zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Linz am Rhein nach einem LKW-Fahrer, der zum Unfallzeitpunkt die B42 von Neuwied kommend in Fahrtrichtung Linz befahren hat. Laut Zeugenaussagen dürfte es sich um Gespann mit Kippanhänger aus dem Zulassungsbereich Neuwied (NR) gehandelt haben. Der Anhänger könnte rot/grün gefärbt gewesen sein. Die Fahrerin oder der Fahrer des LKW wird gebeten, sich bei der Polizei in Linz am Rhein zu melden.



