Neuwied

Pressenachtragsmeldung zum Brand in Neuwied ST Oberbieber

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Donnerstag, 04.04.2024, wurde der PI Neuwied über die Rettungsleitstellegegen 15.42 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einem ehemaligen Hotel in Neuwied ST Oberbieber gemeldet.