Pressenachtragsmeldung – Schwerer Verkehrsunfall auf der B42

Die Unfallverursacherin befuhr die B42 von Bad Honnef kommend in Fahrtrichtung Unkel. An der Unfallstelle geriet sie aus bislang noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Für die Einsatzmaßnahmen musste die Bundesstraße vollständig gesperrt werden.



Im Stau / stockenden Verkehr kam es kurz darauf unweit der ersten Unfallstelle zu einem Folgeunfall. Die Unfallverursacherin befuhr ebenfalls die B42 in Fahrtrichtung Unkel. Sie erkannte die verkehrsbedingt wartenden Fahrzeuge auf ihrer Fahrbahn zu spät und fuhr einem stehenden PKW auf. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Insassen des verursachenden PKW wurden verletzt und durch den Rettungsdienst Krankenhäusern zugeführt.



Insgesamt wurden bei den beiden Verkehrsunfällen drei Personen leicht verletzt. Die drei beteiligten Fahrzeuge wurden nicht unerheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße 42 war aufgrund der Bergungsmaßnahmen für mehrere Stunden gesperrt.



Neben der Polizei waren noch die Feuerwehr mit starken Kräften und mehrere Rettungswagen im Einsatz.



