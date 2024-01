Pressenachtragsmeldung – Feuerwehreinsatz

Linz am Rhein, Bahnhof (ots) – Am 09.01.2024 wurden gegen 10:20 Uhr Feuerwehr und Polizei zum Bahnhof Linz alarmiert.

Hintergrund war, dass an einem Kesselwagen eines Güterzuges ein Gefahrstoffalarm ausgelöst wurde. Die Überprüfung durch die Feuerwehr ergab, dass die Abgase eines Dieselaggregates den Alarm ausgelöst haben. Es lag kein Gefahrstoffaustritt vor und es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung. Für die Dauer des Einsatzes war die B42 im Bereich Linz vollständig gesperrt. Rückfragen bitte an das Bundespolizeirevier Koblenz.



