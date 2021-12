Pressenachtragsmeldung – Explosion in einem Glasveredelungsbetrieb

In einer Lackierkabine kam es zu einer Explosion. Die Ursache ist weiterhin unklar. Das auf eine angrenzende Firma übergreifende Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle und gelöscht werden.

Aktuell werden von der Feuerwehr noch Löscharbeiten am Brandort durchgeführt.

Die Qualmentwicklung stellt keine Beeinträchtigung mehr für die Anwohner dar.

Für den Bereich des Brandortes werden die Umleitungsmaßnahmen noch aufrecht gehalten.

Der Sachschaden wir nach jetzigem Ermittlungsstand auf einen Betrag im unteren 6-stelligen Bereich geschätzt.



