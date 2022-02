Pressenachtragsmeldung der Polizei Betzdorf / Brandalarmauslösung im Pflegeheim Niederfischbach

Dieser wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik verbracht.



Weitere Verletzte hat es zum Glück nicht gegeben.



Alle übrigen Bewohner der betroffenen Wohnetage werden durch das DRK in umliegende Wohnheime verbracht. Die Wohnetage ist vorerst nicht bewohnbar.



Am Gebäude ist bislang kein Sachschaden entstanden. Im betroffenen Zimmer wo der Brand ausgebrochen ist, ist schätzungsweise ein Sachschaden in Höhe von 10.000 – 15.000EUR entstanden.



Die Brandursache ist bislang noch nicht geklärt, die Ermittlungen dazu dauern noch an.



