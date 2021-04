Pressemitteilung vom 09.04.-11.04.2021 1.Aggressive Bettler in Linz, 2.Betrugsmasche per SMS, 3. Trunkenheitsfahrt

Linz am Rhein (ots) – 1.Aggressive Bettler



Auf dem Parkplatz des EDEKA Marktes in Linz fielen am Freitag drei männliche Personen auf, welche augenscheinlich aggressiv und dicht auf Kunden zugingen.

Später flüchteten diese in einem mitgeführten VW Passat mit Dortmunder Kennzeichen. Das Kennzeichen war zur Fahndung ausgeschrieben.

Der Sachverhalt wurde der Polizei erst im Nachgang mitgeteilt. Eine Fahndung nach dem PKW verlief negativ.



2.Betrugsmasche per SMS



Auch bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein wurde am Samstag eine aktuelle Betrugsmasche angezeigt, wobei der Geschädigten durch zwei SMS und einem beigefügten Link ein Paket angekündigt wurde.

Die Geschädigte hatte zum Glück die Nachrichten nicht geöffnet, sodass es bei einem versuchten Betrug blieb.



3.Trunkenheitsfahrt



Am Sonntag wurde in den frühen Morgenstunden ein PKW auf der L251 im Bereich Kretzhaus im Rahmen der Streife kontrolliert. Bei dem männlichen Fahrzeugführer wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,77 Promille. Der Fahrzeugführer wurde zur Dienststelle verbracht zwecks Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen.



