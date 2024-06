Pressemitteilung Polizeiinspektion Straßenhaus

Verkehrsunfall mit Flucht Am gestrigen Donnerstagnachmittag gegen 17:00 Uhr kam es in der Harschbacher Straße in der Ortslage Raubach zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte bei der Vorbeifahrt den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten, schwarzen Seat Ibiza. Die Geschädigte konnte noch ein Knallgeräusch wahrnehmen, jedoch das flüchtende Fahrzeug nicht mehr erkennen. Sie gab an, dass dem Unfallverursacher ein Pkw entgegengekommen sei, der noch gehupt habe. Derzeit liegen keine Hinweise auf das verursachende Fahrzeug vor.



Die Polizei Straßenhaus bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer des entgegenkommenden Pkw, mögliche Hinweise unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Luftfahrtunfall mit Heißluftballon



Am 06.06.2024 gegen 21:40 Uhr kam es in Hausen/Wied OT Stopperich zur einem Unfall bei der Landung eines Heißluftballons. Der Ballon, besetzt mit 20 Personen, sollte auf einem Feld außerhalb der Ortsgemeinde gelandet werden. Beim Landevorgang wurde der Ballonfahrer, aus derzeit unbekannten Gründen, aus der Gondel geschleudert und hierbei schwer verletzt. Die Passagiere reagierten vorbildlich, indem sie die Gaszufuhr stoppten und die Notentlüftung des Ballons betätigten, wodurch Schlimmeres verhindert werden konnte.

Der Verletzte wurde, nach Erstversorgung, durch einen Rettungswagen in ein Neuwieder Krankenhaus eingeliefert.

Die übrigen Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon und wurden nicht verletzt



