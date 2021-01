Straßenhaus

Pressemitteilung Polizeiinspektion Straßenhaus

Fernthal- Sachbeschädigung an Pkw In der Nacht von Freitag den 29.01.21 auf Samstag den 30.01.2021 kam es in Fernthal in der Funkenstraße zu einer Sachbeschädigung an einem in der Funkenstraße geparkten Pkw.