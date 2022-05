Pressemitteilung Polizeiinspektion Straßenhaus 01.05.2022

Der Täter wurde durch Anwohner dabei betroffen als er soeben die Rollläden eines Fensters nach oben schieben wollte. Als er erkannte, dass er bemerkt wurde flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Straßenhaus – Widerstand bei Durchsetzung von Platzverweisen auf der Polizeiinspektion Straßenhaus

Am Freitag den 29.04.2022, wurden auf der Polizeiinspektion Straßenhaus zwei männliche (42 sowie 47 Jahre) sowie zwei weibliche Personen (37 sowie 42 Jahre) vorstellig welche Beschwerde über eine vorangegangene Beschlagnahme eines Fahrzeugs führten. Man zweifelte die Rechtmäßigkeit der Maßnahme sowie das entsprechende Formular an. Nach Entgegennahme der Beschwerde sowie mehrfacher und eigehender Erläuterung der Maßnahmen sowie der rechtlichen Voraussetzungen / Umstände zeigte man weiterhin keinerlei Verständnis oder Einsicht.

Man verlangte fortwährend die Herausgabe des Fahrzeugs. Da zwischenzeitlich durch die Personengruppe der laufende Dienstbetrieb gestört wurde, wurden die Personen gebeten die Dienststelle zu verlassen. Da man die Bitte beharrlich ignorierte wurde ein Platzverweis erteilt. Auch diesem kam man nicht nach.

Der Platzverweis wurde, nach erfolgter Androhung, zwangsweise durchgesetzt. Hierbei griff eine der Frauen eine Polizeibeamtin an. Bei der nun folgenden Personalienfeststellung solidarisierten sich die weiteren Personen, so dass es letztendlich mit sämtlichen Personen zu Widerstandshandlungen kam. Erst nach dem Einsatz eines Tasers beruhigte sich die Situation.

Bei den nun folgenden Überprüfungen stellte sich heraus, dass zwei der Personen mittels Haftbefehl gesucht wurden. Ein Haftbefehl konnte durch Zahlung des geforderten Betrages abgewandt werden. Der weitere Haftbefehl wurde vollstreckt.



Drei Beamte sowie eine der männlichen Personen wurden leicht verletzt. Strafanzeigen wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte werden vorgelegt.



Oberlahr – Maifeier eskaliert I



In der Mainacht kam es auf einer Veranstaltung in Oberlahr zu einer Auseinandersetzung. Hierbei schlugen und traten, aus bis dato ungeklärtem Grund, mindestens vier alkoholisierte männliche Personen (18-24 Jahre alt) aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen/Flammersfeld auf den 24jährigen Geschädigten ein. Der Geschädigte wurde an der Stirn verletzt. Vier der Beschuldigten konnten noch vor Ort ermittelt werden. Den Beschuldigten wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern an.



Strauscheid – Person stört Maifeier



Gegen 20.00 Uhr meldeten Feiernde aus Strauscheid, dass sich auf der dortigen Veranstaltung eine unerwünschte Person befindet. Diese weigere sich die Feier zu verlassen. Auch dem nun folgenden Platzverweis leistete der 43jährige Mann aus der Verbandsgemeinde Asbach keine Folge. Die Nacht musste der Herr somit im Gewahrsam der Polizeiinspektion Straßenhaus verbringen.



Oberlahr – Person stört Maifeier



Gegen 02.00 Uhr wurden die Beamten der Polizeiinspektion Straßenhaus zur Maifeier nach Oberlahr gerufen. Dort störte eine 19jährige Person aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen/Flammersfeld die Feierlichkeiten. Bei Eintreffen vor Ort stellten die Beamten fest, dass sie dem jungen Mann bereits zuvor einen Platzverweis erteilt hatten. Da er sich weiterhin nicht einsichtig zeigte wurde der junge Mann in Gewahrsam genommen. Den Rest der Nacht verbrachte er im Gewahrsam der Polizei.



Oberlahr – Maifeier eskaliert II



In der Mainacht kam es auf der Maifeier in Oberlahr zu einer Auseinandersetzung. Nach derzeitigem Sachstand griffen mehrere männliche Personen plötzlich und unvermittelt ein junges Paar an und schlugen auf dieses ein. Durch Ermittlungen vor Ort konnten vier Beschuldigte festgestellt werden. Da die jungen Männer im Alter von 18-21 Jahren alkoholisiert waren, wurde ihnen auf der Polizeiinspektion eine Blutprobe entnommen. Eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wird vorgelegt.



Roßbach / Wied – Verkehrsunfallflucht



In der Nacht vom 30.04.2022 auf den 01.05.2022 kam es in der Neustädter Straße 2 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bis dato noch unbekannter Verkehrsteilnehmer kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine neben der Fahrbahn befindliche Mauer. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort.



An der Mauer entstand Sachschaden. Auf Grund der Spurenlage vor Ort gelang es den Beamten der Dienststelle noch in Roßbach / Wied das flüchtige Fahrzeug festzustellen. Die Ermittlungen dauern an.



