Pressemitteilung für die Polizeiinspektion Betzdorf vom 03.05.2024 – 04.05.2024

VGV-Kirchen-Sieg Zwischen Dienstag, 30.04.2024, und Donnerstag, 02.05.2024, beschmierte ein bislang unbekannter Täter die Wände eines „Soccerfelds“ und Mauersteine an der Grundschule in Brachbach mit schwarzen Graffitis.

Die Polizeiinspektion Betzdorf sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder den mutmaßlichen Tätern machen können.



VGV-Daaden-Herdorf



Am Freitag, den 03.05.2024, kam es in Weitefeld zur einer Verfolgungsfahrt zwischen der Polizei und einem E-„Moped“. Der 17-Jährige Fahrer fiel durch „Wheelies“ auf. Als die Beamten ihm Anhaltesignale gaben, flüchtete er durch ein Wohngebiet in den Wald. Hier fuhr er in eine Sackgasse und konnte nach kurzer fußläufiger Verfolgung gestellt werden.

Der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem war das Moped nicht zugelassen. Der Fahrer muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.



Zu einer ungewöhnlichen Verkehrskontrolle kam es im Stadtgebiet Herdorf. Als die Beamten einen mit zwei Personen besetzten Roller kontrollierten fiel auf, dass der Fahrer erst 13 Jahre alt war. Er hatte wohl die Abwesenheit seiner Eltern ausgenutzt und eine „Spritztour“ unternommen.



