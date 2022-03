Pressemitteilung für das Wochenende 18.03-20.03

Gegen 13 Uhr beabsichtigte ein PKW-Fahrer von der B42 auf ein Tankstellengelände in Unkel abzufahren. Die hinter ihm fahrende PKW-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den verlangsamenden PKW auf. Beide Personen blieben unverletzt. Die Fahrzeuge waren beide nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Um 16:20 Uhr befuhr ein Fahrzeugführer eines PKW die B42 in Fahrtrichtung Linz. In Höhe Erpel bremste er verkehrsbedingt ab. Dies übersah der Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades und fuhr auf den PKW auf. Der Rollerfahrer prallte dabei gegen den Kofferraum des PKW. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit.



Bad Hönningen/Unkel – Betrügerische Anrufe



Am 18.03.2022 erhielten Bürger verdächte Anrufe durch Betrüger. Gegen 11:40 Uhr wurde ein Bürger aus Bad Hönningen von einer vermeintlichen Cousine telefonisch kontaktiert. Diese spielte vor, dass sie ein Haus gekauft habe und ihr noch 30000 Euro fehlen würden. Wenn sie das Geld erhalte, würde sie dieses mit einem Gewinn von 1000 Euro zurückzahlen. Der aufmerksame Bürger wurde sofort stutzig, ging nicht auf das Angebot ein und stellte Rückfragen. Da diese nicht stimmig waren, beendete der Mann sofort das Gespräch. Gegen 12:00 Uhr meldete sich eine weinende Anruferin telefonisch bei einem Bürger aus Unkel. Unter der Legende, sie sei die Tochter und in einen tödlichen Unfall mit einem Radfahrer verwickelt, wurde das Gespräch an einen angeblichen Mitarbeiter der Kriminalpolizei weitergegeben. Im Verlauf des Gespräches forderte dieser eine Kaution in Höhe von 40-50.000 Euro. Der Geschädigte wurde auch in diesem Fall stutzig und stellte Rückfragen, so dass das Gespräch durch die Täter beendet wurde. Die Polizei rät, nicht auf Gewinnversprechen, vermeintliche Forderungen nach Unglücksfällen oder sonstige Forderungen insbesondere hinsichtlich der Herausgabe von Bargeld, Schmuck oder Kontodaten einzugehen.



Rheinbreitbach – B42 Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person



Am 19.03.2022 gegen 16:00 Uhr befuhr die Fahrzeugführerin eines Ford-Fiesta die Abfahrt von der B42 in Richtung Rheinbreitbach. Am Ende der Abfahrt missachtet diese das STOP-Schild und es kommt zu einem Zusammenstoß mit einem von links kommenden PKW. Durch den Zusammenprall wird der Beifahrer im Fiesta leicht verletzt. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Rheinbreitbach – Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer



Am 19.03.2022 um 19:10 Uhr beabsichtigte die Fahrzeugführerin eines Ford-Focus in den Kreisverkehr im Bereich des Rolandseckerweg und der Bürresheimer Straße in Rheinbreitbach einzufahren. Dabei übersah diese einen 17-jährigen Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades, welcher sich bereits im Kreisel befand. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 17-jährige leicht verletzt wurde. Die beiden Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-9430





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell