Pressemitteilung der Polizeiinspektion Straßenhaus

Verkehrsunfall mit Krad Am Freitagnachmittag wurde der Polizeiinspektion ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 255 zwischen Neustadt/Wied und Roßbach gemeldet.



Die Unfallverursacher befuhr mit seinem Krad die Landesstraße aus Richtung Neustadt/Wied kommend.

Unmittelbar vor der Ortslage Oberbuchenau stürzte der Fahrer vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers in einer Rechtskurve und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Der Fahrer erlitt nach jetzigem Ermittlungstand bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen und wurde mit dem Hubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.



