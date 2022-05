Pressemitteilung der Polizeiinspektion Linz am Rhein für das Wochenende vom 29.04.-01.05.2022 1. Verkehrsunfall auf der L251, 2. Sachbeschädigung KFZ, 3. Einsätze Mainacht

An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrzeugführerin blieb zum Glück unverletzt.



2. Sachbeschädigung KFZ in Dattenberg



Im Tatzeitraum zwischen dem 21.04. und 30.04.2022 wurde auf der Burgstraße in Dattenberg ein PKW durch Unbekannte auf der Motorhaube zerkratzt. Der PKW stand im Tatzeitraum unter dem Carport von der Besitzerin. Auf der Motorhaube wurde ein 80cm langer Kratzer festgestellt.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein.



3. Einsätze Mainacht



In der Mainacht kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Linz auf Grund diversen Feierlichkeiten zu vermehrten Ruhestörungen.

Daraus resultierte auch eine Anzeige wegen Körperverletzung zum Nachteil eines Security Mitarbeiters auf der Kirmes in Leubsdorf.

Die eingesetzten Beamten wurden durch den Beschuldigten im Nachgang noch mehrfach beleidigt. Es wurden zwei Anzeigen gefertigt.

Ansonsten verliefen alle Veranstaltungen friedlich.



