Pressemitteilung der Polizeiinspektion Betzdorf für das Wochenende 16.07. bis 18.07.2021

Hierbei wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden, sodass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 0,73 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.



Betzdorf – Körperverletzung



Am Samstagmorgen, 17.07.2021 gegen 04:00Uhr, wurde die Wache über ein Körperverletzungsdelikt am Konrad-Andenauer-Platz informiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei es im Vorfeld zu einem Streit zweier weiblicher Beteiligten gekommen. Man habe sich im Anschluss zwecks Aussprache an einer Lokalität treffen wollen. Hier habe man sich weiter gestritten in dessen Verlauf die Beschuldigte der Geschädigten mehrfach mit der flachen Hand und anschließend mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Durch die Schläge erlitt die Geschädigte Rötungen im Gesichtsbereich.



Betzdorf – Trunkenheitsfahrt



Am Samstag, den 17.07.2021 gegen 18:45Uhr, wurde hiesige Wache durch einen Zeugen über eine mögliche Trunkenheitsfahrt in Kenntnis gesetzt. Die Beamten konnten sodann den PKW auf der L288 in Fahrtrichtung Steineroth kontrollieren. Zunächst konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist und drogentypische Auffälligkeiten aufwies. Im Fahrzeug konnten sodann Konsumutensilien und in einer Zigarettenschachtel ein Joint sichergestellt werden. Aufgrund weiterer Ermittlungsergebnisse wurde nach richterlicher Anordnung die Wohnung des Beschuldigten durchsucht. Hier konnten insgesamt 330g Amfetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den zuvor genannten Sachverhalten machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Betzdorf, Friedrichstraße 21, 57518 Betzdorf unter 02741/9260 oder pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de zu melden.



