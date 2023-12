Pressemitteilung der Polizeiinspektion Betzdorf für das Wochenende 01. bis 03.12.2023

Symbolbild Foto: dpa

Auf Grund der aufgefundenen Fahrzeugteile handelt es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen schwarzen VW-Golf jüngeren Baujahres, welcher der Spurenlage nach sich anschließend über die Schneiderstraße in Richtung Neunkirchen entfernte. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Betzdorf um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02741 – 9260



Betzdorf: Am Samstagmorgen konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der B 62 zwischen Betzdorf und Kirchen bei einem Fahrzeugführer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Daher wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Im Rahmen der Kontrolle versuchte der unkooperativene Fahrzeugführer durch Bestechung die Beamten von ihren zu treffenden Maßnahmen abzubringen. Ein Folgestrafverfahren diesbezüglich wurde ebenfalls eingeleitet.



Herdorf: Am Samstagmorgen meldete eine Verkehrsteilnehmern bei der Polizei in Betzdorf einen verunfallten PKW zwischen Herdorf und Daaden, welcher abseits der Fahrbahn im Dickicht stand. Der schwarze VW Golf älteren Baujahres konnte wie beschrieben festgestellt werden. Am Fahrzeug waren beide Kennzeichenschilder demontiert. Wann es genau zu dem Unfall kam ist bislang nicht bekannt. Daher bittet die Polizei in Betzdorf um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02741- 9260.



Kirchen: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der B 62 können am Sonntagmorgen bei einem aus NRW stammenden Fahrzeugführer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Da dieser einen Drogentest verweigert, wird diesem eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.



