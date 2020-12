Archivierter Artikel vom 09.08.2020, 10:50 Uhr

Als sie ca. eine Stunde später zu ihrem PKW zurückkam, stellte sie einen Schaden am Fahrzeugheck fest. Den Ermittlungen zu Folge entstand der Schaden durch einen Unfall, wobei der Unfallverursacher flüchtete.



Verkehrsunfall mit Flucht in Gladbach: Am Donnerstag gegen 23:00 Uhr parkte der Geschädigte seinen grauen Opel Corsa in der Untergasse in Gladbach am Straßenrand. Als er am Freitag gegen 16:00 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, musste er einen Schaden an diesem feststellen. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern.



Trunkenheitsfahrt mit Unfallflucht in Neuwied: Am Samstag gegen 17:45 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall mit Flucht in der Augustastraße in Neuwied gemeldet. Der aufmerksame Zeuge beobachtete den Unfall und sah, dass der Verursacher noch kurz anhielt dann aber weiterfuhr. Der Zeuge folgte dem Verursacher und sprach ihn an. Dieser kehrte sodann zum Unfallort zurück, schaute sich den Schaden an und verließ aber wieder den Tatort mit der Frage, ob der Zeuge spinne. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde der Unfallverursacher zu Hause aufgesucht. An seinen PKW konnten frische Unfallspuren festgestellt werden. Er selbst roch stark nach Alkohol. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,80 Promille, sodass der Beschuldigte die Polizei zwecks Blutprobenentnahme begleiten musste. Ferner wurden gegen ihn Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.



Rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr führt zu mehreren Straftaten: Am Freitagnachmittag gegen 17:30 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Audi S3 mit Esslinger Kennzeichen, welcher in Schlangenlinien über die B9 und im Anschluss über die Rheinbrücke Richtung Neuwied fuhr. Der Fahrer soll dabei während der Fahrt einen augenscheinlich waffenähnlichen Gegenstand aus dem Fenster gehalten haben. Der PKW konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen und kontrolliert werden. Im Fahrzeug befanden sich vier männliche Insassen, die zwischen 18-25 Jahre alt waren. Bei der anschließenden Personen- und Fahrzeugdurchsuchung wurden eine Schreckschusswaffe, Pfefferspray und ein Einhandmesser aufgefunden. Ferner wurden gestohlene Kennzeichen im Kofferraum gefunden. Des Weiteren konnte ermittelt werden, dass die Eigentumsverhältnisse des PKWs vor Ort nicht abschließend geklärt werden konnten. Im Anschluss wurden die aufgefundenen Gegenstände und der PKW beschlagnahmt. Gegen die Personen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.



