Pressemitteilung der PI Straßenhaus

Der 43-jährige LKW-Fahrer aus der Gemeinde Eitof befuhr die Strecke, als ihn am Ortsausgang Griesenbach ein entgegenkommender LKW im Kurvenbereich mit dem Außenspiegel touchierte und hierbei die Seitenwand des Aufliegers beschädigte. Der oder die Fahrzeugführer/-in des entgegenkommenden LKW entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden.



Verkehrsunfallflucht



Am 11.03.2022 zwischen 19:40 Uhr und 19:50 Uhr wurde in Oberhonnefeld-Gierend auf dem Parkplatz des Aldi-Einkaufsmarktes ein geparkter PKW der Marke Ford Fiesta beschädigt.

Der / die Unfallverursacher/-in beschädigte den abgestellten PKW am Fahrzeugheck und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden.



Sachbeschädigungen durch Graffiti



Am Abend des 11.03.2022 haben unbekannte Täter mehrere Hauswände und einen PKW im Krotoszyner Ring und in der Stettiner Straße in Dierdorf mit Graffitischmierereien beschädigt.



Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss



Am Abend des 12.03.2022, kurz vor Mitternacht, verursachte ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Flammersfeld einen Verkehrsunfall auf dem rückwärtigen Bereich der Aral-Tankstelle in Willroth. Beim Versuch rückwärts in eine Parklücke zu fahren, übersah er hierbei ein bereits ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß. Nach dem Unfallgeschehen verlässt der Fahrer die Unfallörtlichkeit mit seinem PKW und kehrt fußläufig wieder zurück. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellt sich heraus, dass der Fahranfänger alkoholisiert ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der junge Mann wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.



Verkehrsgefährdung in Windhagen



Am 13.03.20222 gegen 00:25Uhr meldet sich ein 52-jähriger PKW-Fahrer aus der Gemeinde Windhagen, der beim Befahren der Hauptstraße über ein ausgehobenes Einlaufgitter fuhr. Es kam glücklicherweise zu keinem Schaden.



