Pressemitteilung der PI Linz für das Wochenende vom 18.06. bis 20.06.2021 1. Trunkenheitsfahrt, 2. Sachbeschädigung an KFZ, 3. Blitzeinschlag , 4. Umweltereignisse

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.



2. Sachbeschädigung an KFZ



In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Vettelschoß zu einer Sachbeschädigung an einem KFZ. An der Heckscheibe des PKW wurde ein kleines Loch festgestellt.

Im Rahmen einer Zeugenbefragung gaben Nachbarn an, dass man gegen 03 Uhr einen Knall wahrgenommen hätte.

Weitere Hinweise sind nicht bekannt.



3. Blitzeinschlag



Am 20.06.21, in den frühen Morgenstunden kam es in Linz in einem unbewohnten Wohnhaus zu einem Blitzeinschlag. Der Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bekommen. Es entstand nur geringer Sachschaden.



4.Umweltereignisse



Auf Grund des Unwetters kam es an verschiedenen Stellen im Dienstgebiet der Polizei Linz zu umgestürzten Bäumen. Zum Glück wurde niemand verletzt. Die Fahrbahnen wurden wieder frei geräumt.



