Pressemitteilung der PI Linz für das Wochenende 29.01.-31.01.2021 1. Entwendung eines Katalysator, 2. Graffiti in Erpel, 3. Hochwasser in Bad Hönningen

Linz am Rhein (ots). 1. Entwendung eines Katalysator in Unkel In der Nacht vom 28.01. auf den 29.01.2021 wurde an einem geparkten PKW in der Siebengebirgsstraße in Unkel der Katalysator demontiert.

Weitere Hinweise liegen der Polizei momentan nicht vor.



2. Graffiti in Erpel



Am 30.01.2021 um die Mittagszeit wurde der Polizei eine Sachbeschädigung durch Graffiti mitgeteilt. In der Bahnhofstraße in Erpel wurde eine Mauer mit einem Schriftzug besprüht. Der genaue Tatzeitraum konnte bisher nicht ermittelt werden.



3.



Auf Grund des ansteigenden Rheinpegels musste durch die Polizei auf dem Parkplatz an der Rheinallee in Bad Hönningen ein geparkter PKW umgesetzt werden. Der PKW stand mit seinen Vorderreifen bereits im Wasser. Der PKW war auf eine Firma zugelassen, sodass ein Verantwortlicher Fahrer noch nicht ermittelt wurde.



Sachdienliche Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein unter 02644-9430.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-9430

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell