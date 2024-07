Pressemitteilung der PI Betzdorf von Freitag, 12.07.2024, bis Samstag, 13.07.2024

Anzeige

Im Rahmen des morgendlichen Stop-and-Go-Verkehrs fuhr ein 18-jähriger PKW-Fahrer einer ebenfalls 18-jährigen PKW-Fahrerin auf. Was die eingesetzten Beamten zum Zeitpunkt der Meldung noch nicht wussten war, dass dieser vermeintlich „kleine“ Unfall sie doch noch eine ganze Weile beschäftigen würde. Denn bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen beim Unfallverursacher feststellen. Ein freiwilliger Urintest überführte den 18-Jährigen des Cannabiskonsums. So wurde aus der vermeintlichen „Lappalie“, die mit einem Verwarngeld von 35 Euro erledigt gewesen wäre ein Strafverfahren, bei dem der nunmehr Beschuldigte im Fall einer Verurteilung mit einer deutlich höheren Geldstrafe rechnen muss.



Schrottsammler müssen zu Fuß gehen



Am Freitag, den 12.07.2024, wurden der Polizei Betzdorf Schrottsammler gemeldet. Diese würden mit der typischen „Dudelmusik“ umherfahren.

Der Transporter wurde im Bereich Weitefeld festgestellt und kontrolliert. Die Verkehrskontrolle ergab, dass die beiden Fahrzeuginsassen keinerlei Genehmigung zum Sammeln des Schrotts besitzen.

Die insgesamt 1,1 Tonnen unberechtigt gesammelter Schrott mussten in Nauroth abgeladen werden.

Neben der Einleitung eines Strafverfahrens und mehrerer Ordnungswidrigkeitenverfahren, erfolgte zudem die Sicherstellung des Fahrzeugs um weitere illegale Sammlungen zu verhindern. Die beiden aus Castrop-Rauxel stammenden Beschuldigten dürften auf dem langen Heimweg zu Fuß genug Zeit haben über die Taten nachzudenken.

Die Polizei Betzdorf weißt nochmals explizit darauf hin, dass sämtliche Sammlungen durch die sogenannten Schrottsammler in der Regel illegal erfolgen. Zudem werden die Sammlungen nicht selten zum Ausbaldowern von Wohnhäusern genutzt um anschließend Einbrüche oder ähnliches zu begehen. Metallschrott kann jederzeit beim AWB abgegeben werden. Die Einnahmen, die daraus generiert werden, werden wiederrum auf die Abfallgebühren der Bürger umgelegt und wirken sich so positiv auf die Abgaben aus.



Trunkenheitsfahrt in Betzdorf



Eine Verkehrsteilnehmerin meldete der Polizei Betzdorf am Freitag, den 12.07.2024, in den Abendstunden einen PKW, welcher in Schlangenlinien geführt würde. Der gemeldete PKW wurde am Alsberg in Betzdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 35-jährige Fahrzeugführer stand tatsächlich unter Alkoholeinfluss. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,88 Promille. Aufgrund der Ausfallerscheinungen muss der Mann nun mit einem Strafverfahren rechnen. Außerdem wurde ihm die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.



VGV Kirchen



Personenkontrolle führt zum Auffinden von Drogen und Waffen

Im Rahmen einer polizeilichen Fahndung wurde bereits am Donnerstag, den 11.07.2024, in den Abendstunden ein 48-jähriger Fußgänger in Mudersbach kontrolliert. Bei diesem wurden im Rahmen einer Durchsuchung Amfetaminpaste und insgesamt drei Butterfly-Messer aufgefunden. Bei Butterflymessern handelt es sich um verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz.



Der Kontrollierte muss nun mit einem Strafverfahren wegen des illegalen Waffen- und Drogenbesitzes rechnen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Betzdorf

POK Simon



Telefon: 02741926-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell