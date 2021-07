Betzdorf

Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 31.07.2021

Niederfischbach Mehrere Sachbeschädigungen an Pkw in der Nacht zum 31.07.2021, in Niederfischbach, Konrad-Adenauer-Straße Von bislang unbekannten Tätern wurden an mehreren geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten.