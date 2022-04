Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 30.04.2022

Kirchen Verkehrsunfall mit Sachschaden am 29.04.2022, 10.04. h, in Kirchen, Bahnhofstraße Als eine 53-jährige Pkw-Fahrerin, die die Bahnhofstraße in Richtung Betzdorf befuhr, einem entgegenkommenden Omnibus das Vorbeifahren ermöglichen wollte, touchierte sie den ordnungsgemäß geparkten Pkw eines 58-jährigen Mannes.



Es entstand Sachschaden von rund 1.000.-EUR.



Kirchen



Diebstahl von Kupferkessel am 29.04.2022, 13.00 h, in Kirchen, Grindeler Straße

Durch bislang unbekannte Täter, mit hoher Wahrscheinlichkeit umherreisende illegale Schrotthändler, wurde ein Kupferkessel entwendet. Dafür wurde das Grundstück betreten, der mit Wasser gefüllte Kessel entleert und ins Fahrzeug eingeladen.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 100.-EUR.

Eine aufmerksame Nachbarin konnte noch einen Teil des Kennzeichens ablesen.

Weitere Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Betzdorf unter 02741/926-0 melden.

Die Ermittlungen dauern an.



Mudersbach



Rollerdiebstahl zwischen 29.04.2022, 17.00 h, und 30.04.2022, 00.05 h, in Mudersbach, Mittelstraße

Durch bislang unbekannte Täter wurde ein hinter der Erzquell-Brauerei abgestellter Roller eines 18-jährigen Mannes entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 500.-EUR.



