Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 30.03.2024

Kirchen Einbruchdiebstahl in der Nacht vom 28.03.22.00 h, bis 29.03.24, 08.35 h, in Kirchen, Siegstraße Durch bislang unbekannte Täter wurde das auf Kipp stehende Fenster des Umkleideraumes eines Dönerladens aufgebrochen, anschließend die Tür zur Küche angegangen und dann die Registrierkasse mitsamt 100EUR Wechselgeld entwendet.

Kirchen



Insgesamt entstand ein Schaden von rund 600.-EUR.

Die Polizei Betzdorf sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden.



