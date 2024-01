Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 30.01.2024 anlässlich eines Polizeieinsatzes in Kirchen

Kirchen Demonstration am 30.01.2024, 18.00 h bis 20.30 h, in Kirchen, Bahnhofstraße Anlässlich einer regelmäßig stattfindenden Veranstaltung der Frau Bätzing-Lichtenthäler, MdL, im Rahmen einer Gesprächsrunde „Sabines Stammtisch“, erlangte die Polizei Betzdorf Kenntnis darüber, dass mit einem erhöhten Besucheraufkommen zu rechnen ist und Störungen nicht gänzlich ausgeschlossen werden können.

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa



Um die Rettungswege am unmittelbar angrenzenden Krankenhaus freizuhalten und damit die ärztliche Versorgung gewährleisten zu können, aber auch der Gesprächsrunde einen problemlosen Verlauf zu ermöglichen, wurde durch starke Polizeikräfte die Veranstaltung begleitet, um rechtzeitig und angemessen reagieren zu können.

Letztlich diskutierten 40-50 Teilnehmer über eine Stunde mit der Landtagsabgeordneten. Es gab keinerlei Ausschreitungen, so dass die Veranstaltung einen ruhigen Verlauf nahm.

Die Polizei verzeichnete für sich, dass das Einsatzkonzept aufgegangen sei.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Moog



Telefon: 02741-926-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell