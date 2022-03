Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 26.03.2022

Der Fahrzeugführer hatte dabei mehrfach den Bordstein touchiert.

Eine Streifenwagenbesatzung konnte im weiteren Verlauf den Fahrer überprüfen. Dabei wurde Alkoholgeruch festgestellt, so dass eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt wurde.

Der Fahrer muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.



Elkenroth



Verkehrsunfall mit Sachschaden am 25.03.2022, 14.22 h, zwischen Elkenroth und Biesenstück

Ein 51-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die K 116 aus Richtung Elkenroth kommend in Richtung Biesenstück.

Als er in einer Linkskurve gegen das Rechtsfahrgebot verstieß und ihm ein Fahrzeug entgegenkam, steuerte er seinen Pkw nach rechts. Dabei kam er zunächst nach rechts, dann schleudernd nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit kleinen Bäumen und Sträuchern, bevor er zum Stehen kam.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 8.000.-EUR.



Kirchen



Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer am 25.03.2022, 14.37 h, in Kirchen, Siegener Straße

Eine 59-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die B 62 – Siegener Straße – aus Richtung Freusburg kommend in Richtung Kirchen und wollte nach links in die Austraße abbiegen. Dabei übersah sie einen 28-jährigen Radfahrer, der die B 62 in entgegengesetzter Richtung befuhr.

Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Es entstand Sachschaden von insgesamt 5.500.-EUR.



Niederfischbach



Verkehrsunfall mit Sachschaden am 25.03.2022, 16.10 h, in Niederfischbach, Fischbacher Straße

Ein 28-jähriger und ein 19-jähriger Pkw-Fahrer befuhren hintereinander die Fischbacher Straße in Richtung der Einmündung Konrad-Adenauer-Straße.

Als der 28-jährige in die Konrad-Adenauer-Straße abbiegen wollte, jedoch verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr der 19-jährige auf.

Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 4.000.-EUR.



