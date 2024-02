Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 25.02.2024

Symbolbild Foto: dpa



Es entstand Sachschaden von rund 100.- EUR.

Die Polizei Betzdorf sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden.



Herdorf



Sachbeschädigung in der Nacht zum 24.02.2024, in Herdorf, Glockenfeld

Von unbekannten Tätern wurde der vor dem Anwesen abgestellte Pkw eines 72-jährigen Mannes an der Fahrertür zerkratzt.

Dabei entstand Schaden in Höhe von 500.- EUR.

Auch hier sucht die Polizei Zeugen und bittet diese, sich unter 02741/926-0 zu melden.



Kirchen



Verkehrsunfallflucht am 24.02.2024, 10.00 h, in Kirchen, Bahnhofstraße

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein-oder Ausparken einen gegenüber der Hausnummer 32 abgestellten Pkw einer 27-jährigen Frau.

Der Schaden an der linken Fahrzeugseite beläuft sich auf rund 2.000.- EUR.

Zeugen gesucht unter 02741/926-0.



Herdorf



Verkehrsunfall Sachschaden am 24.02.2024, 16.00 h, in Herdorf, Schneiderstraße

Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Schneiderstraße und wurde im Bereich des Einkaufszentrums aufgrund eines medizinischen Notfalles kurzfristig ohnmächtig. Der Pkw kam in der scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Böschung und kam in der angrenzenden Wiese zum Stehen.

Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 3.500.- EUR.



Mudersbach



Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person am 24.02.2024, 17.10 h, in Mudersbach, Kapellenweg

Ein 67-Rollerfahrer befuhr den Kappellenweg in Fahrtrichtung Hauptstraße, während dessen eine 37-jährigen Pkw-Fahrerin den Kapellenweg in Richtung Friedhofsweg befuhr.

Im Scheitelpunkt der Kurve erkannte der Rollerfahrer plötzlich den Pkw, bremste aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu stark ab und stürzte.

Er verletzte sich dabei leicht, am Roller entstand ebenfalls leichter Sachschaden. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht.



Betzdorf



Verkehrsunfall mit Sachschaden am 25.02.2024, 00.30 h, in Betzdorf, Arrenbrechtstraße

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer wollte aus Längstaufstellung am Fahrbahnrand ausparken und stieß rückwärts gegen den hinter ihm geparkten Pkw einer 38-jährigen Frau. Dieser wiederum wurde leicht gegen den dahinterstehenden Pkw eines 56-jährigen Mannes geschoben.

Es entstand insgesamt Sachschaden von rund 4.000.- EUR.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

Moog, PHK

Telefon: 02741-926-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell