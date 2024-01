Betzdorf

Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 21.01.2024

Kirchen Verkehrsunfall am 20.01.2024, 11.25 h, in Kirchen, L 280/Einmündung Jungenthaler Straße Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die L 280 aus Richtung Freudenberg kommend und beabsichtigte nach links in die Jungenthaler Straße abzubiegen.