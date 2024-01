Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 20.01.2024

Weitefeld Verkehrsunfall mit Personenschaden am 19.01.2024, 11.20 h, in Weitefeld, Hachenburger Straße/Langenbacher Straße Ein 20-jähriger Fahrer eines Transporters befuhr die Langenbacher Straße und beabsichtigte über die Kreuzung in die Straße „Am Hochbehälter“ zu fahren, wobei er den bevorrechtigten Pkw eines 62-jährigen übersah, der die Hachenburger Straße aus Richtung Kirburg kommend befuhr.

Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa



Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, der Transporter des Unfallverursachers wurde gedreht und kippte auf die rechte Fahrzeugseite um.

Der 20-jährige wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Es entstand erheblicher Sachschaden.



Herdorf



Wohnungseinbruch am 19.01.2024, zwischen 16.30 h und 19.00 h, in Herdorf, Im Leinenfeld

Bislang unbekannte Täter verschafften sich über die Rückseite des Hauses Zutritt zu den Räumlichkeiten, in dem sie mit brachialer Gewalt die Balkontür aufhebelten, das Haus durchsuchten und letztlich Schmuck entwendeten. Auf dem gleichen Weg flüchteten die Täter wieder vom Tatort.

Spuren zu Folge muss es sich um zwei Personen gehandelt haben.

Bei dem Einbruch entstand insgesamt ein Schaden von über 2.000.- EUR.

Die Polizei Betzdorf sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden.



