Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 18.08.2024

Der Innenraum wurde von den Tätern komplett verwüstet, gestohlen wurde ein Notstromaggregat, ein Fernseher, ein Schlauchboot und ein Stand Up Paddle.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.500.-EUR.

Die Polizei sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden.



Herdorf



Portemonnaiediebstahl am 17.08.2024, zwischen 11.00 h und 12.45 h, in Herdorf, Am Rathaus

Von bislang unbekannten Tätern wurde einer 57-jährigen Frau beim Einkaufen im Lidl-Markt in einem offensichtlich unbeobachteten Moment die Geldbörse aus der im Einkaufswagen abgelegten Handtasche gestohlen.

Der Schaden beträgt ca. 150.-EUR.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden.



Betzdorf



Portemonnaiediebstahl am 17.08.2024, 14.00 h, in Betzdorf, Wilhelmstraße

Von bislang unbekannten Tätern wurde die Geldbörse einer 71-jährigen Frau bei ihrem Einkauf im Vezir-Markt gestohlen. Sie hatte das Portemonnaie beim Bezahlen an der Kasse kurz abgelegt. Als sie ihren Einkauf eingepackt hatte, fehlte plötzlich die Geldbörse.

Der Schaden beläuft sich auf 100.-EUR.

Auch hier sucht die Polizei Zeugen: Telefon 02741/926-0.



Herdorf



Verkehrsunfallflucht am 17.08.2024, 17.15 h, in Herdorf, Schneiderstraße

Der Pkw, ein weißer Mercedes Cabrio eines 20-jähriges Mannes, der während des Einkaufes auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes abgestellt war, wurde vermutlich von einem anderen Pkw beim Ein- oder Ausparken an der vorderen linken Fahrzeugseite nicht unerheblich beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich einfach von der Unfallstelle.

Der Schaden beläuft sich derzeit auf 2.000.-EUR.

Zeugen des Vorfalles werden gesucht, diese werden gebeten, sich unter 02741/926-0 zu melden.



Kirchen



Straßenverkehrsgefährdung, Verbotenes Fahrzeugrennen, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis am 17.08.2024, 19.58 h, in Kirchen/OT Wehbach

Ein 19-jähriger Fahrer einer Cross-Maschine (Kleinkraftrad) sollte von einer Polizeistreife einer Kontrolle unterzogen werden, weil das angebrachte Versicherungskennzeichen starke Altersspuren aufwies und vermutlich nicht aus dem aktuellen Versicherungsjahr zu stammen schien.

Beim Einschalten des Anhaltesignals begann eine längere Verfolgungsjagd auf regennasser Fahrbahn, durchnässten und teils verschlammten Waldwegen. Hierbei kam es zu verschiedenen Gefahrensituationen sowohl anderer Verkehrsteilnehmer, als auch durch Sturzgefahren des Flüchtigen selbst. Durch Schlangenlinien-Fahren und Versperren des Weges verhinderte er über einen längeren Zeitraum, dass die Polizei verschiedene Anhaltemöglichkeit wahrnehmen konnte.

Als dann die Verfolgung auf Waldwegen weiterging, kam es zum Kontrollverlust des Zweirades, der 17-jährige stürzte und flüchtete noch kurz zu Fuß weiter, bevor er gestellt und festgenommen werden konnte.

Schnell wurde klar, dass das Kennzeichen vor Jahren abgelaufen war, er keine Fahrerlaubnis besitzt und auch unter Drogeneinfluss unterwegs war. Durch die Flucht und daraus resultierenden Verhaltensweisen hagelt es nun noch weitere Strafanzeigen.

Bei dem 17-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, das Zweirad kurzfristig sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Die Verfolgungsfahrt verlief glücklicherweise glimpflich, verletzt wurde niemand.

Gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Polizei Betzdorf unter 02741/926-0 zu melden.



Niederfischbach



Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung am 17.08.2024, 20.55 h, in Niederfischbach, Kirmesplatz

Ein Mann, der angeblich von einem 13-jährigen Jungen im Bereich des Autoscooters angespuckt worden sein soll, erwehrte sich zunächst gegen die ihm entgegengebrachte Verachtung. Danach rastete er allerdings ziemlich aus. Im weiteren Verlauf attackierte er zwei hinzugezogene Security-Mitarbeiter und beleidigte diese. Der Mann konnte überwältigt werden und er wurde anschließend des Platzes verwiesen. Dabei nutzte er die Gelegenheit, ergriff einen bislang unbekannten Gegenstand und warf diesen auf ein Fahrgeschäft. Er traf eine Glühbirne, die zerplatze, wobei durch die Splitterwirkung eine in einer Gondel befindliche Besucherin verletzt wurde.

Damit noch nicht genug: Der Bruder des „Ausrastenden“ wollte diesem zu Hilfe eilen und griff seinerseits zwei Security-Mitarbeiter an.

Dann erhielten beide einen Platzverweis, dem auch ohne weitere Vorfälle nachgekommen wurde.

Beide müssen nun mit verschiedenen Strafanzeigen rechnen.



Niederfischbach



Körperverletzung am 18.08.2024, 00.05 h, in Niederfischbach, Im Schulwäldchen

Bei einem Streit zwischen einem 26-jährigen Taxifahrer und einem 58-jährigen Fahrgast wegen des Fahrpreises innerhalb der Ortslage, kam es zu einer gegenseitigen Körperverletzung, was für beide nun mit einer Strafanzeige endet.

Offen bleibt aber noch eine Regelung über den regulären Fahrpreis. Dies muss noch mit dem Chef des Unternehmens „ausdiskutiert“ werden.



Friesenhagen



Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit am 18.08.2024, 04.26 h, auf der L 278, Gemarkung Friesenhagen

Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die L 278 von der Landesgrenze NRW aus kommend in Richtung Friesenhagen. Kurz nach der Landesgrenze kam er von der Fahrbahn ab und verunfallte. Dabei löste das Fahrzeug automatisch einen Notruf aus. Da der Fahrer schwer zu verstehen war und es keine Angaben über mögliche Verletzungen gab, wurde auch sofort die Polizei über den Sachverhalt informiert. Bei Eintreffen der Streife an der Unfallstelle, flüchtete plötzlich der Fahrer vom Unfallort und verschwand im Wald. Ermittlungen vor Ort führten schnell zum Auffinden des vermeintlichen Unfallfahrers. Dieser konnte im Zuge der Fahndung angetroffen werden und verstrickte sich auch zunehmend in Unklarheiten über das Verbleiben seines Fahrzeuges.

Der 35-jährige war alkoholisiert und wies auch leichte unfalltypische Verletzungen auf.

Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein und das Fahrzeug wurden sichergestellt.



