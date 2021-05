Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 16.05.2021

Mudersbach Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person am 15.05.2021, 10.04. h, in Mudersbach, Koblenzer Straße Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer und ein 23-jähriger Fahrer eines Transporters befuhren die Koblenzer Straße aus Richtung Siegen kommend in Fahrtrichtung Kirchen.

Als der 44-jährige nach rechts abbiegen wollte und dies auch rechtzeitig durch Blinken anzeigte, fuhr der 23-jährige dennoch fast ungebremst hinten auf.

Dabei wurde der vorausfahrende leicht verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000.-EUR.



Betzdorf



Sachbeschädigung an Pkw / Missbrauch von Nothilfemitteln am 15.05.2021, 17.00 h, in Betzdorf, Wilhelmstraße

Von bislang unbekannten Tätern wurde ein in der Tiefgarage des Elektrofachbetriebes Expert-Klein installierter Feuerlöscher völlig entleert, sodass mehrere Fahrzeuge sowie die gesamte Parkebene vernebelt wurden.

Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Die Polizei Betzdorf sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden.



