Betzdorf

Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 15.08.2021

Malberg Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr am 15.08.2021, 02.00 h, in Malberg, Hauptstraße Bislang unbekannte Täter hoben an der Hauptstraße mehrere Gullydeckel aus und flüchteten vom Tatort.