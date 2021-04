Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 11.04.2021

im Carport der Anwesen abgestellt waren, mit einem spitzen Gegenstand an den Reifenflanken zerstochen.

Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.000.-EUR geschätzt.

Die Polizei Betzdorf bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden.



Betzdorf



Sachbeschädigung an Pkw zwischen 09.04.21, 19.10 h, und 10.04.21, 10.14 h, in Betzdorf, Gäulenwaldstraße



Ebenfalls von bislang unbekannten Tätern wurde an einem Taxifahrzeug, welches ordnungsgemäß in einer Parkbucht in Höhe der Hausnummer 71 abgestellt war, der rechte Außenspiegel abgeschlagen oder -getreten.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 300.-EUR.

Auch hier sucht die Polizei Zeugen: Telefonnummer 02741/926-0.



Scheuerfeld



Jagdwilderei am 10.04.21, zwischen 12.00 h und 21.25 h, in Scheuerfeld, Waldgemarkung

Bislang unbekannte Täter wilderten in der Verlängerung des Finkenweges und erschossen ein Stück Rehwild. Durch mehrere Schüsse aufmerksam geworden, streiften die zuständigen Jäger im Wald und fanden letztlich das Tier mit abgetrenntem Kopf.

Die Polizei Betzdorf sucht Zeugen. Hinweise bitte unter 02741/926-0.



