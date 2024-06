Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 08.06.2024

Anzeige

Betzdorf (ots).



Kirchen



Einbruch in der Nacht zum 07.06.2024 in Kirchen, Koblenz-Olper-Straße

Vermutlich im Laufe der Nacht wurde der Container des Kart-Sport-Clubs Niederfischbach von bislang unbekannten Tätern aufgebrochen und Bargeld in Höhe von ca. 50.-EUR entwendet.

Insgesamt entstand ein Schaden von rund 300.-EUR.

Die Polizei sucht Hinweise und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden.



Betzdorf



Beleidigung und Hausfriedensbruch am 07.06.2024, 16.45 h, in Betzdorf, Bahnhofstraße

Durch einen bereits hinreichend polizeilich in Erscheinung getretenen 35-jährigen Mann wurde die Mitarbeiterin des Bahnshops aufs Übelste beleidigt, obwohl diese ihm kurz zuvor noch bei einer technischen Angelegenheit weitergeholfen hat. Der 35-jährige quittierte offensichtlich durch sein unflätiges Benehmen so seine Dankbarkeit.

Anschließend weigerte er sich trotz Aufforderung den Shop zu verlassen.

Er muss nun mit zwei weiteren Strafverfahren rechnen.



Daaden



Verkehrsunfall mit Personenschaden am 07.06.204, 17.58 h, in Daaden

Ein 14-jähriger Junge war bei einem Sprung mit seinem Fahrrad im Waldgebiet von Daaden oberhalb der Straße „In der Walsbach“ gestürzt und hatte sich das Handgelenk gebrochen. Er wurde im Krankenhaus Kirchen ärztlich versorgt.

Am Fahrrad entstand kein Schaden.



