Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 06.11.2021

Beim Schneiden einer Linkskurve kollidiert er mit dem entgegenkommenden Pkw einer 19-jährigen.

Es entstand Sachschaden von rund 1.000.-EUR.



Kirchen



Verkehrsunfall mit Sachschaden am 05.11.201, 18.20 h, auf der K 101

Eine 35-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die K 101 von Kirchen kommend in Richtung Dermbach. In einem Gefällstück ausgangs einer Linkskurve kam der Pkw aufgrund zu hoher Geschwindigkeit plötzlich ins Schleudern, drehte sich um 180 Grad und kam entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung im Graben zum Stehen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.100.-EUR.



Betzdorf



Verkehrsunfall mit Sachschaden am 05.11.201, 22.24 h, in Betzdorf, Wilhelmstraße

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer fährt versehentlich bei MC Donalds über einen hohen Bordstein und einen einbetonierten Pflanzkübel und reißt sich dabei den Unterboden seines Fahrzeuges auf.

Es läuft fortan Benzin aus, der von der Feuerwehr abgebunden werden kann.

Der Sachschaden beläuft sich auf 1.500.-EUR.



Herdorf



Körperverletzung am 06.11.2021, 03:30 h, in Herdorf, Glockenfeld

Als ein 28-jähriger gemeinsam mit seiner Freundin die Diskothek verließ, wurde die weibliche Begleitung von zwei Männern angesprochen. Nachdem der 28-jährige darum gebeten hatte, sie ihn Ruhe zu lassen, wurde er von bislang unbekannten Tätern mit Faustschlägen im Gesicht verletzt.

Hinweise auf einen der Täter liegen vor. Die Ermittlungen dauern an.



