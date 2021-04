Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 02.04.2021

Als die 80-jährige verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr der 37-jährige auf.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000.- EUR.



Kirchen



Diebstahl aus Pkw am 01.04.2021, zw. 14.00 h und 14.30 h, in Kirchen, Rißfeld

Aus dem unverschlossenen Pkw einer 77-jährigen Frau, der auf dem Anwesen abgestellt war, wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Handtasche entwendet.

Dabei entstand ein Schaden von insgesamt 250.-EUR.

Der Täter wird dabei gesehen und wie folgt beschrieben: männlich, 18-20 Jahre alt, muskulös, er trug ein weißes T-Shirt und war mit einem Opel älteren Models unterwegs. Er gab sich als Obstverkäufer aus.

Die Polizei Betzdorf bittet um Hinweise: Telefon: 02741/926-0.



Herdorf



Ladendiebstahl am 01.04.2021, 17.42 h, in Herdorf, Am Rathaus

Ein bislang unbekannter Täter schnappte sich im Lidl-Einkaufsmarkt einen E-Scooter, fuhr an der Kasse vorbei und haute ab.

Es entstand ein Schaden von 300.-EUR.

Der Täter wird beschrieben als männlich, südländischer Typ, 170-175 cm groß, trug dunkle Basecap, schwarzen Pulli oder schwarzes T-Shirt, möglicherweise hatte er graue Bartstoppeln.

Die Polizei bitte Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden.



Herdorf



Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz am 01.04.2021, 18.14 h, in Herdorf, Glockenfeld

Ein 33-jähriger polizeibekannter Mann kommt der Streifenwagenbesatzung mit einem nicht zugelassenen und nicht versicherten Quad entgegen und flüchtet im Anschluss vor der Polizei.

Er wird als Fahrer erkannt; im Besitz einer Fahrerlaubnis ist er ebenfalls nicht.

Nun hagelt es weitere Strafanzeigen gegen ihn.



Betzdorf



Verkehrsunfall mit Sachschaden am 01.04.2021, 19.40 h, in Betzdorf, Ladestraße

Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin beschädigte beim Ausparken den neben ihr stehenden Pkw einer 48-jährigen Frau.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.800.-EUR.



Gebhardshain



Verkehrsunfall mit Personenschaden am 31.03.2021, 16.15 h, in Gebhardshain, Kaiserstück

Wie erst gestern bekannt wurde, fuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin die Straße „Kaiserstück“ und musste aufgrund Gegenverkehrs hinter einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand stehenden Fahrzeug anhalten.

Ein 56-jähriger Pedelec-Fahrer, der die gleiche Richtung fuhr, schätze die Situation falsch ein, wollte vorbeifahren und erkannte zu spät den Gegenverkehr. Er bremste daraufhin stark ab, kam zu Fall und das Pedelec rutschte gegen den Pkw der 18-jährigen.

Der 56-jährige verletzte sich leicht, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 2.000.-EUR.



